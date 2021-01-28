لحظة إخلاء محطة مترو البحوث بسبب تصاعد دخان حريق مجاور (فيديو)

أخلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، محطة البحوث من الركاب للتعامل الفوري مع الحريق الذي نشب نتيجة ماس كهربائي داخل النفق.وكانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أعلنت عن عدم توقف القطارات بمحطة مترو البحوث بالخط الثاني نظرًا لتصاعد أدخنة بشكل كثيف من داخل إحدى الغرف برصيف المحطة، وعودة حركة القطارات بالخط الثانى من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب فى الاتجاهين وعدم التوقف فى محطة البحوث فقط لحين إخلاء المحطة من الأدخنة.