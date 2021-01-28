الأنبا يؤانس يترأس القداس الإلهي بأسيوط

يترأس الأنبا يؤانس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، صباح غدٍ الجمعة صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية الملاك ميخائيل أسيوط.يشارك بالحضور في صلوات القداس أعداد محدودة من الأقباط، والكهنة والشمامسة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.