نيامي تطالب بتحرير المهاجرين النيجريين بالسجون الليبية

طالب مندوب النيجر لدى الأمم المتحدة، مساء الخميس بضرورة تحرير المهاجرين والمواطنين النيجريين الموجودين في السجون الليبية، داعيًا إلى ضرورة إجراء تحقيقات لمحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.وأكد مندوب النيجر في كلمته أمام مجلس الأمن، الذي عقد جلسة استثنائية للاستماع إلى الإحاطة الأخيرة للمبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز بشأن آخر التطورات في ليبيا، أن الإخفاء القسري يعد انتهاكا صارخًا لحقوق الانسان.وشدد مندوب النيجر على أن وجود المرتزقة في ليبيا يدعو إلى القلق، مطالبًا بضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في الأراضي الليبية.