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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«المترو»: عدم توقف القطارات في محطة البحوث.. والحركة طبيعية

الخميس 28/يناير/2021 - 11:35 م
محطة البحوث
محطة البحوث
علا غزال
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أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن عدم توقف القطارات بمحطة مترو البحوث بالخط الثاني مع إخلاء المحطة من الركاب نظرًا لتصاعد أدخنة بشكل كثيف من داخل إحدى الغرف برصيف المحطة، وعودة حركة القطارات بالخط الثانى من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب فى الاتجاهين.

وأكدت شركة المترو أنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان الدخان وجارى العمل على كشف سبب تصاعد الدخان وعودة عمل المحطة إلى طبيعتها.

وأشارت إلى أن حركة القطارات تعمل بشكل طبيعى بالخطين الأول والثالث بكامل طاقتها وبانتظام ولا يوجد بهم أى أعطال.

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