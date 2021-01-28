«المترو»: فرق طوارئ للتعامل مع حريق بمحيط محطة البحوث

قالت مصادر خاصة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن حريق محطة البحوث بالخط الثاني للمترو، ناتج عن ماس كهربائي داخل نفق المحطة.وأوضحت المصادر في تصريح لـ"الدستور"، أنه سرعان ما اتجهت فرق الطوارئ للمحطة للتعامل الفوري مع الأمر وتم إخلائها من الركاب.وأشارت إلى ازدحام الركاب فى محطات المترو بالخط الثاني نتيجة الحريق، وتم مرور قطار فارغ لحل مشكلة الزحام.