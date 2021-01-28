غدًا.. البابا ثيودروس يترأس عيد القديسين كيروس ويوانس

بمناسبة عيد القديسَيْن عادمي الفضة كيروس ويوانس، يترأس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودروس الثاني غدًا في الكنيسة المسماة باسمهما في منطقة أبو قير قرب البحر المتوسط التي تبعد حوالي 20 كم عن الإسكندرية.المنطقة التي فيها الكنيسة كانت تُسمى "كانوبي" حتى القرن الخامس، ودعيت فيما بعد باسم "أفا كير"، والذي تحَور إلى "أبو قير"، تيمنًا باسم القديس كيروس الذي كان طبيبًا في الإسكندرية، واستشهد فيها في القرن الثالث الميلادي على عهد الإمبراطور دوقلديانوس.