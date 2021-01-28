فض حفلي زفاف وتشميع قاعة أفراح في كفر الشيخ (صور)

تمكنت حملة مجلس مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، من فك وإزالة فراشة بالعجوزين كانت مقامة بغرض إقامة حفل زفاف، كما تم فض حفل زفاف داخل قاعة أفراح بمحلة دياي.وقالت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، إنه تم تشميع قاعة الأفراح بمحلة دياي، وغلقها لمدة أسبوع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لمخالفتها قرار مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمنع التجمعات، حفاظا على صحة المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.