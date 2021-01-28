الأنبا نيقولا يترأس قداس عيد دخول السيد المسيح أرض مصر

يترأس الأنبا نيقولا مطران الروم الأرثوذكس لطنطا، قداس عيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل يوم 5 فبراير المقبل بمقر المطرانية.ويعد عيد دخول السيد المسيح الهيكل أحد الأعياد السيدية السبعة الصغرى، وتعود قصته إلى أنه في اليوم الأربعين لميلاد السيد المسيح أخذته العذراء مريم ومعها يوسف النجار، وذهبا به إلى الهيكل ليصنعا له حسب عادة الناموس ولكي يقدِّما عنه الذبيحة المطلوبة حسب مقدرتهما.وكان في الهيكل كاهن شيخ اسمه سمعان وكان بارًا تقيًا، وعندما دخلا بالطفل ليصنعا له حسب عادة الناموس أخذه سمعان على ذراعيه وبارك قائلًا "الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام".