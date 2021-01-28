بـ140 مليون جنيه.. محطة طاقة شمسية بقدرة 5 ميجاوات في الفرافرة

أكد يوسف مرزوق رئيس مركز ومدينة الفرافرة، التابعة لمحافظة الوادي الجديد، أن مشروع الطاقة الشمسية نفذ بقيمة إجمالية بلغت 140 مليون جنيه ليخدم مركز الفرافرة وقراها.وأضاف مرزوق أن المحطة نفذت على مساحة 250 ألف متر مربع، حيث تم إنشاء المشروع بنظام الخلايا الفوتوفولتية، والتي يتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية عبر الألواح الشمسية.وأشار مرزوق إلى أن المشروع يعتبر ضمن المشروعات التي تم تنفيذها بمنحة من الإمارات بقيمة 140 مليون دولار لإنارة القرى المحرومة من الكهرباء، لترشيد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية للإنارة وتوليد الكهرباء كأحد أهم مصادر الطاقة النظيفة.يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالمحافظة ولاستغلال المقومات الطبيعية التي حباها الله بها، ومنها تميز المحافظة بأكبر نسبة سطوع للشمس في العالم والتي بدورها ستساهم في إنجاح وتعميم مشروع تشغيل الطاقة الشمسية في كافة المجالات.