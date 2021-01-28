القوى العاملة تطلب عمال نظافة لأحد الفنادق بأسوان

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل جديدة بأحد الفنادق بأسوان، وبراتب يحدد بحسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالفندق عمال نظافة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وأن يكون عمره 25 سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 097306291، والتواصل مع المدير المسئول علي يسري، أو التوجه لمقر الفندق في شارع البركة، أسوان.