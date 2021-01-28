القاهرة تتصدر.. «الإحصاء»: 15.6 مليار جنيه لمشروعات الطرق والكبارى خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم أعمال مشروعات طرق وكباري وأنفاق المنفذة بواسطة قطاع الأعمال العام بلغت 15.6 مليار جنيه خلال عام.ولفت تقرير الإحصاء إلى أن محافظة القاهرة استحوذت على النصيب الأكبر من مشروعات الطرق والكبارى بقيمة 2.346 مليار جنيه، يليها الجيزة 1.994 مليار جنيه، الإسكندرية 1.637 مليار جنيه، ثم مطروح 1.154 مليار، الدقهلية 1.109 مليار جنيه.وتذيلت القائمة محافظات الوادى الجديد 63.3 مليون جنيه، والغربية 77.4 مليون جنيه، والمنيا 82.1 مليون جنيه، ودمياط 91.9 مليون، وشمال سيناء 97.9 مليون جنيه.