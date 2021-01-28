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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طلائع البحيرة يحتفلون بعيد الشرطة

الخميس 28/يناير/2021 - 11:06 م
برلمان الطلائع
برلمان الطلائع
البحيرة معوض هويدى
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قام برلمان الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بتنظيم احتفال بعيد الشرطة عن طريق مشاركة قيادات شرطية من مديرية أمن البحيرة، للتوعية بدور الشرطة في حفظ الأمن بحضور العميد يحيى الأنصاري أبو غزالة رئيس قسم التحريات بمديرية أمن البحيرة والدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة.

وأكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه إيمانًا بدور الشرطة المصرية وما تقوم به من أجل استقرار الأمن داخل البلاد تم بتنفيذ لقاء حواري مع أحد القيادات الشرطية احتفالا بعيد الشرطة، وهو العميد يحيى الأنصاري أبو غزالة رئيس قسم التحريات بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بدأ اللقاء بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة.

وأعرب العميد يحيى أبو غزالة عن شكره للقائمين على تنظيم الندوة وأبدى سعادته بأعضاء برلمان الطلائع، ثم تناول عدد من المحاور منها، سبب اختيار يوم 25 يناير عيدا للشرطة المصرية، ودور الشرطة المصرية في خدمة الفرد والمجتمع، وأهم التطورات التي تشهدها وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة.

ثم اختتم اللقاء بفتح باب الحوار والأسئلة المفتوحة قدمها أعضاء برلمان الطلائع.

في نهاية اللقاء حرص أعضاء برلمان الطلائع على دعم ومساندة الشرطة المصرية في ظل التحديات الأمنية الحالية.
طلائع البحيرة يحتفلون بعيد الشرطة
طلائع البحيرة يحتفلون بعيد الشرطة
طلائع البحيرة يحتفلون بعيد الشرطة
طلائع البحيرة يحتفلون بعيد الشرطة
طلائع البحيرة يحتفلون بعيد الشرطة
طلائع البحيرة يحتفلون بعيد الشرطة
طلائع البحيرة يحتفلون بعيد الشرطة
طلائع البحيرة يحتفلون بعيد الشرطة

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