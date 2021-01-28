الهند تطالب بآلية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

قال مندوب الهند في مجلس الأمن، مساء الخميس، إنه يتوجب على المجتمع الدولي إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.أكد مندوب الهند، في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت بشأن ليبيا، أن العناصر الموكل لها اختيار السلطة التنفيذية يجب أن تكون ممثلة عن كل الليبيين.أوضح أن الصراع الدائر في ليبيا ناتج عن تدخل بعض الدول فيها وإرسالها للمقاتلين الأجانب وأن السلام لن يتحقق في ليبيا إلا بإخراج كل الأجانب، مشددًا على دعم بلاده للشعب الليبي في جهوده للسلام الذي لن يتحقق إلاّ من خلال الحوار السياسي بعيدًا عن العمليات العسكرية.