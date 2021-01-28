«الصحة»: انخفاض ذروة موجة كورونا الثانية.. والحديث عن «ثالثة» سابق لأوانه

أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان، أن مصر استطاعت أن تخفض ذروة الإصابات بفيروس كورونا في الموجة الثانية من الجائحة، التي بدأت في ديسمبر الماضي واستمرت حتى بداية شهر يناير الجاري، حيث انخفضت أعداد تردد الحالات على المستشفيات والرعايات المركزة وأجهزة التنفس الصناعي.وأوضحت لـ«الدستور» أن هناك عدد العوامل التي ساعدت على انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا بنسبة كبيرة ومن بينها، التشديد على ارتداء الكمامات الطبية في وسائل المواصلات، وتقليل الكثافة في الأماكن العامة والمؤسسات وأماكن العمل سواء كانت الحكومية أو الخاصة.وأشارت المصادر إلى أن الحديث احتمالية ظهور موجة ثالثة من فيروس كورونا في مصر سابق لأوانه، لافتة إلى أن وضع فيروس كورونا في مصر يتم متابعته من جانب اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، ولم يتم بعد تحديد موعد الموجة الثالثة من الفيروس.وأوضحت أن ذروة الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد كانت في فترة الصيف الماضي خصوصًا بين العيدين «الفطر والأضحي»، وأن مصر اكتسبت خبرة في التعامل مع فيروس كورونا وتجاوزت فترات الذروة للفيروس بنجاح.وأضافت أن كافة مستشفيات العزل والصدر والحميات مجهزة لاستقبال والتعامل مع حالات فيروس كورونا بكافة التجهيزات الطبية والأدوية وأجهزة التنفس الصناعي.