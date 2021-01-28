جنوب أفريقيا تسمح باستخدام عقار للطفيليات لعلاج مرضى فيروس كورونا

وافقت سلطات جنوب إفريقيا على استخدام عقار يستخدم للسيطرة على الطفيليات في البشر والماشية لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.ونقلت بلومبرج عن بويتوميلو سيميتي ماكوكوتيليلا، رئيس هيئة تنظيم المنتجات الصحية فى جنوب إفريقيا أمس الأربعاء، قوله إنه سيتم السماح باستخدام العقار، المعروف باسم "ايفرميكتين"، فى إطار برنامج يتم التحكم في الدخول إليه، وسيتم النظر في أمر الممارسين الطبيين الذين يتقدمون إلى المنظمين لاستخدام العقار على أساس كل حالة على حدة.ويستخدم عقار "ايفرميكتين" منذ عقود لعلاج الماشية الموبوءة بالديدان الطفيلية، بينما يستخدم في البشر كمرهم لمعالجة أمراض من بينها العدوى والالتهابات الجلدية.وقالت منظمة الصحة العالمية إن العقار له آثار مشجعة على الفيروس الفتاك، على الرغم من أنه مثل غيره من العقاقير يقال إنه لم يتم تقييمه بشكل صحيح.