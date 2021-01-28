أبرز بنود إحاطة «ويليامز» الأخيرة أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا

قدّمت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، مساء اليوم، إحاطة أخيرة أمام مجلس الأمن؛ تناولت أبرز مستجدات الأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية، في ضوء الحوارات المستمرة لمنتدى الحوار الليبي-الليبي.ودعت ويليامز مجلس الأمن الدولي، إلى دعم الحكومة التنفيذية الجديدة المرتقب الاعلان عنها الأسبوع المقبل، بإصدار قرار بحل كل الهيئات التنفيذية الموازية المتبقية.وفيما يلي أبرز ما جاء في إحاطة المبعوثة الأممية:1- تمكنت من إيقاف دوي المدافع في ليبيا لكن المجتمع لا يزال يواجه تبعات الحرب.2- اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تعمل على إخراج المرتزقة من ليبيا.3- وقف إطلاق النار في ليبيا الذي وقع بجنيف لازال قائما وطرفي الصراع ملتزمون به.4- طرفي الصراع لازالوا يحشدون في سرت والجفرة وغرب البلاد وبالقواعد العسكرية التابعة لقوات الوفاق.5- المجلس الرئاسي دشن هيكلا أمنيا جديدا تحت سيطرته يقوده عددا من الجماعات المسلحة البارزة، منشأنها تقويض جهود اللجنة العسكرية المشتركة.6- نكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الأطراف الدولية لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.7- غالبية الليبيين يشتكون من الوضع الراهن الذي يعارض التغيير والحوار.8- ملتقى الحوار السياسي الليبي توصل لخطوات إيجابية آخرها إيجاد آلية لاختيار السلطة التنفيذية.9- سنعمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي توصلت إليها الأطراف الليبية وآخرها تحديد الموازنة العامة.10- هناك أكثر من 900 لاجئ بمراكز الاحتجاز في ليبيا بينما قضى 43 مهاجرا قبالة السواحل الليبية هذا الشهر.11- الأمم المتحدة وشركاؤها يعملون على دعم المهاجرين واللاجئين في ليبيا.12- عدد من احتاجوا المساعدات في ليبيا وصل إلى مليون و300 ألف شخص العام الماضي، منهم 451 ألفا يحتاجون للرعاية والحماية.