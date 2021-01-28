أول زيارة منذ تولي بايدن.. قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي يصل إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الخميس، أن الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، يجري زيارة إلى تل أبيب.وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن ماكينزي وصل عصر اليوم، إلى إسرائيل، في زيارة تستغرق يومين، يعقد خلالها عدد من الاجتماعات.وأشار متحدث الجيش الإسرائيلي إلى أن ماكينزي سيجري تقييمًا استراتيجيًا مع أفيف كوخافي رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التهديدات المستجدة.وتعد تلك أول زيارة لمسئول عسكري أمريكي منذ تولي الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، وإدارته، حكم الولايات المتحدة.وأكدت تل أبيب أنها ترفض أي خطوات من قبل بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.