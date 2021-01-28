أمريكا غاضبة من إطلاق سراح قاتل الصحفي بيرل

عبر البيت الأبيض عن غضبه البالغ اليوم الخميس، إزاء قرار المحكمة العليا في باكستان بإطلاق سراح متشدد إسلامي أُدين بقطع رأس الصحفي الأمريكي دانيال بيرل.وكانت لجنة من ثلاثة قضاة قد أصدرت حُكما بتبرئة أحمد عمر سعيد شيخ، المتهم الرئيسي في خطف وقتل بيرل الصحفي في صحيفة وول ستريت جورنال عام 2002.ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي القرار بأنه "إهانة لضحايا الإرهاب في كل مكان".