حبس 3 عاطلين بتهمة انتحال صفة عمال غاز وسرقة ممثلة بحدائق أكتوبر

أمرت النيابة العامة بأكتوبر بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بانتحال صفة عمال بشركة غاز ومحاولة التعدي على ممثلة جنسيا وسرقتها.الواقعة بدأت بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، بلاغا من فنانة تدعي " ع. ال" تتهم 3 أشخاص مجهولين بسرقة 65 ألف جنيه ومحاولة اغتصابها، وعلي الفور تم عمل التحريات اللازمة التي ثبت من خلالها صحة ما ورد على لسان المجني عليها.وبناء على ذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تبين من خلالها أن المتهمين هم سمسار عقارات" وشقيقه وآخر؛ ونظرا لعلمهم بأن هذه الممثلة تقيم بمفردها وكذا ميسورة الحال، قرروا سرقتها ويوم الواقعة انتحلوا صفة عمال تابعين لشركة الغاز وتسللوا إلى شقتها، وبمجرد أن فتحت لهم قاموا بدفعها وسرقوا منها مبلغ مالي وحاولوا الإعتداء عليها جنسيا ولكنها قاومتهم.استنجدت المجني عليها بالجيران وعلي الفور تم إبلاغ الشرطة وتتبع خط سير الجناة وضبطهم وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.