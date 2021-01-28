اتفقا على محاربة الإرهاب.. مباحثات بين وزيري الخارجية الأمريكي والأردني

أكد وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدي والأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، خلال أول اتصال هاتفي بينهما على أهمية شراكة البلدين في جهود تحقيق السلام ومحاربة الإرهاب.وعبر ‏وزير الخارجية الأمريكي عن تقديره للدور "القيادي للأردن في تعزيز السلم والاستقرار الإقليميين مشيرا إلى أنهما ناقشا مواضيع مشتركة وأكدا على "أهمية الشراكة الثنائية العميقة" بين البلدين.‏وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن بلاده ترى في المملكة الأردنية شريكًا استراتيجيًا للولايات المتحدة كما ثمن دور الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في جهود تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في المنطقة.من جانبه أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي أهمية إعلان الولايات المتحدة عزمها استعادة برامج المساعدة الأمريكية لمساعدة الفلسطينيين واتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقت في الفترة السابقة.