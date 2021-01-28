الموت سبقه.. قصة دين لم يسدده فريد شوقي لـ نجيب الريحاني

كان للفنان الراحل نجيب الريحاني دورًا هاما في حياة وحش الشاشة، الفنان الراحل فريد شوقي، وحاول شوقي رد الجميل للريحاني من خلال إحياء تراثه الفني بإعادة تقديم بعض مسرحياته، إلا أن القدر لم يمهله وتوفي قبل تحقيق حلمه.كانت بداية الفنان فريد شوقي الفنية على خشبة مسرح الأزبكية، فقد عمل مع الرابطة القومية للتمثيل والتي ضمت نخبة من رواد المسرح، وكانت بدايته مع الاحتراف الفني حينما شارك في مسرحية عطيل مع جورج أبيض، والتي عرضت بدار الأوبرا القديمة، وحينما شاهده الريحاني عرض عليه الانضمام لفرقته المسرحية، وحينما التقيا في فيلم "غزل البنات"، قال له الريحاني: "توقعت أن تكون نجمًا منذ ان شاهدتك للمرة الأولى".ولشدة تأثر فريد شوقي وحبه لنجيب الريحاني قدم فريد شوقي بعض الأعمال الفنية المقتبسة من مسرحيات الريحاني، مثل فيلم "المير الفني"، والذي قدمه فريد شوقي عام 1965، والتي قدمها الريحاني على المسرح بعنوان "الجنيه المصري" عام 1931، وفي العام 1965، قدم فريد شوقي فيلم "30 يوم في السجن" عن مسرحية لنجيب الريحاني حملت ذات الاسم في العام 1940، وقدم فريد شوقي فيلمان أخران مقتبسان عن رواية "الدلوعة" التي قدمها الريحاني للمسرح عام 1938، وهما "دلع البنات – أبو ربيع"، وقد قدم فريد شوقي في كل منهما معالجة سينمائية مختلفة تحمل روح القصة القديمة، مع احتفاظه بتقديم شخصية الريحاني ولكن بأسماء مختلفة عن الشخصية القديمة.وعلى الرغم من تلك الأعمال التي قدمها فريد شوقي إلا أنه وفي أحد اللقاء التلفزيونية النادرة قبل وفاته، قال: "أحلام بإعادة تقديم مسرحيات الريحاني على خشبة المسرح مرة أخرى"، إلا أن القدر لم يمهل فريد شوقي وتوفى في العام 1998.إلا أن الفنان محمد صبحي قدم عملين من أهم أعمال الريحاني العالقة في ذاكرة الجمهور، وهما لعبة الست والتي قدمها محمد صبحي في العام 2000، للمرة الاولي، وقد لقيت ترحيب كبير من الجمهور، ليعود بعد 17 عامًا من تقديم المسرحية الأولي ليقدم مسرحية "غزل البنات" وهما عن فيلمان للراحل نجيب الريحاني حملا ذات الأسمان، وفي الحالتين جسد محمد صبحى شخصية الريحاني محاولًا استحضار روحه وتقليده مستخدمًا نبرة صوت قريبة جدًا من الريحاني، لتصبح هذه الأعمال المحاولة الحقيقية لإحياء تراث الريحاني التي يتم تنفيذها، وكان فيلم غزل البنات هو أخر الأعمال الفنية في حياة نجيب الريحاني الذي توفي في العام 1949.