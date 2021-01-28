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أيام زمان

عماد حمدي ونادية الجندي ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعدما أنتج لها أول أفلام البطولة

الخميس 28/يناير/2021 - 10:12 م
عماد حمدي ونادية
عماد حمدي ونادية الجندي
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لم يكن فارق السن هو العامل الوحيد المعرقل في قصة زواج عماد حمدي من الفنانة شادية، والتي كانت تكبره بسنوات، وإنما كان رفض عائلتها أيضًا، إلا أنهما قد تزوجا في نهاية الأمر.

وقد واجه ذلك الزواج العديد من الازمات خاصة في بدايته، بسبب النفقة الشرعية لطليقة عماد حمدي الأولى الفنانة فتحية شريف، والتي بلغت قيمتها 1000 جنيه، ورغم محاولات شادية لمساعدته إلا أن الأعباء المالية قد تزايدت، ورغم إصرار شادية وعماد حمدي على إتمام الزواج إلا أنه لم يستمر طويلًا ودبت الخلافات بينهما بسبب غيرة عماد حمدي الشديدة، وحدث الانفصال.

وبعد فترة ليست طويلة كان عماد حمدي على موعد مع قصة الحب الأبرز في حياته، والتي استمرت لما يقرب من 13 عامًا بينه وبين الفنانة نادية الجندي، والتى بدأت بمشهد قبلة أعيد 7 مرات لشدة خجل نبيلة عبيد.

تعرف عماد حمدي على نبيلة عبيد من خلال فيلم "زوجة من الشارع" وهو من إنتاج العام 1961، وكانت تبلغ من العمر 15عامًا، وخلال تصوير أحداث الفيلم كان هناك مشهد قبلة تجمع عماد حمدي ونادي الجندي، وهو المشهد الذي أعيد أكثر من 7 مرات بسبب ارتباكها، وعقب ذلك المشهد ظهر الاهتمام الشديد من قبل عماد حمدي، وكان يقوم بتوصيلها ووالدتها إلى منزلهم يوميًا عقب انتهاء التصوير وتقربا بشدة خلال تلك الفترة.

وقبل انتهاء تصوير الفيلم تزوج عماد حمدي من نادية الجندي، وبعد عام أنجبت نجلها الوحيد هشام، عاش عام حمدي مع نادية الجندي حياة مستقرة على المستوى العائلي، بينما المستوى العملي لم يكن بذات القدر، فقد كان تقدمها الفني بطيئًا، فقرر عماد حمدي إنتاج فيلم لها وهو فيلم"بمبة كشر" ولم يكتفي بذلك بل جعل منها هي منتجة الفيلم، وكانت تكلفة الفيلم باهظة فقد تجاوز خمسون ألف جنيه في مطلع السبعينات من القرن الماضي، إلا أن الفيلم قد حقق نجاحًا كبيرًا وبقى السينما لفترة طويلة مكنت من تغطية تكلفة الإنتاج، وقدم الفيلم نادية الجندي كبطلة للمرة الأولى.

ووفقًا لما ذكره عماد حمدي في مذكراته، أنه اتفق معها على نسبة من الإيرادات، وبعد نجاح الفيلم رفضت منحه شيء، رغم أنه منتج الفيلم الحقيقي، ولم تكتفي بذلك وإنما استولت على شقته بالزمالك، وأكد عماد حمدي خلال مذكراته:" أنه لم يتوقع أنه من الضروري أن يكتب الزوج عقود مع زوجته، فقد كان إتفاقًا بين زوج وزوجة لا يحتاج لكل تلك الإجراءات المعقدة التي تتخذ عادة بين الغرباء"، وانفصل عماد حمدي عن نادية بعدما يقرب من 13 عامًا على زواجه من نادية الجندي، ومات عماد حمدي بعدما فقد بصرة لشدة الاكتئاب حزنًاعلى وفاة شقيقه التوأم.

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