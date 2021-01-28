عباس حلمي الأول.. ثالث حكام أسرة محمد على أغتيل بقصره بسبب سوء معاملة المماليك

عشرات من التغييرات قد شهدتها مصر في نظم الحكم على مدار تاريخها، وكان من أبرزها ما عرف بمصر الحديثة، والتي بدأت في عهد محمد على منذ العام 1805، وامتد حكم اسرة محمد على لمصر لما يقرب من 150عامًا، وشهد حكم الأسرة العلوية العديد من التغييرات والأحداث المتقلبة، ومن أبرزها ما حدث لأول أحفاد محمد على في السلطة وثالث حاكم للأسرة العلوية في مصر وهو الخديوي عباس حلمي الأول، وهو ابن أحمد طوسون باشا ابن محمد على، وقد تولي الحكم خلفًا لعمه إبراهيم باشا في العام 1948، وقد جأء ذلك وفقًا لنظام الحكم المتبع في أسرة محمد على في ذاك الوقت بأن يتولى الحكم الأبن الراشد بين أبناء وأحفاد الوالي.

وقد تسببت طريقة حكم عباس حلمي في اغتياله داخل قصره، فرغم ما اتسمت به بداية حكمة الأسرة العلوية لمصر من تقدم على مختلف المستويات، إلا أن فترة حكم عباس حلمي الأول ووفقًا للعديد من المؤرخين، كانت الأكثر رجعية على الإطلاق، لينتهي حكمه بعد 5 سنوات فقط بمقتله داخل قصره.

ولد عباس حلمي الأول في جدة عام 1813 وعاش هناك فترة طويلة من طفولته، وعرف عنه في صغره العنف والقسوة حتى على أسرته كما انه لم يكمل دراسته، ثم جاء عباس حلمي إلى مصر ضمن العديد من أفراد العائلة، وعقب وفاة عمه إبراهيم باشا، كان عباس حلمي الأكبر بين الأحفاد فتولى الحكم، ومع بداية حكمه تغيرت معاملته لأسرته وكلك حاشية جده وعمه وكان طوال الوقت يشعر بأنهم يتأمرون عليه فبدأ بمعاملتهم بعنف مما جعل الكثيرون منهم يخشون على حياتهم ويهربون ما بين الأستانة وأوروبا خشية بطشه.

وكان شخص غريب الأطوار، ويسيء الظن حتى بالمقربين وكان يقيم القصور في مناطق بالصحراء حتى يحتجب بين جدرانها بعيدًا عن العمران، وقد بنا قصر الريدانية التي تحولت فيما بعد إلى منطقة العباسية، وكانت حين بناء القصر جزء من الصحراء، وقصر آخر على طريق السويس وآخر في بنها على ضفاف النيل وهو القصر الذي قتل في داخله، واما القاهرة لم يبني فيها سوى قصرين احدهما بالحلمية وأخر في الخرنفش بالقاهرة الفاطمية.

وبخلاف قسوته مع حاشيته والمقربين من جده وعمه، فكان أيضًا يضطهد المصريين، ففرض الضرائب بصورة كبيرة لم يستطع الشعب المصري تحملها وغير قوانين العقاب وجعل من الجلد في الميادين العامة بديلًا للسجن خاصة لأصحاب الجرائم الكبرى، وكان يلزم الجاني بتوقيع كشف طبي حتي يستطيع الجلاد تحديد العقوبة

وأغلق كل المدارس والمعاهد التي أنشئت في عهد محمد علي، وقال أن المصريين لا يستحقون التعليم وأن حكم شعب جاهل أفضل من شعب متعلم، ولم يكتف بذلك وإنما توقف عن إرسال المصريين للتعلم في الخارج كما كان يحدث في عهد محمد علي، لتتوقف كل أشكال النهضة، بل ووصل الأمر في عهده إلى إقالة القيادات المسيحية من مناصبهم، ووقف الترقيات وأعطى أوامر بعدم تقلدهم المناصب الهامة في الدولة.

أما مقتله بعد 5 سنوات من حكمه فهناك روايتان عن الأمر الأولي إن عباس كانت له حاشية من المماليك يقربهم إليه يصطفيهم، ويتخذ منهم خواص خدمه، ولهم عنده من المنزلة ما جعله يغدق عليهم الرتب العسكرية العالية، على غير كفاءة يستحقونها، وكان لهم كبير من غلمانه، يسمى خليل درويش بك، وقد أساء معاملة أولئك المماليك، استطاعوا عليه بالغمز واللمز، وخاصة لأنه صغير السن، فسخط عليهم وشكاهم إلى مولاه، فأمر بجلدهم، فجلدوا وجردوا من ثيابهم العسكرية، وأرسلهم إلى الإسطبلات لخدمة الخيل، لكن مصطفى باشا أمين خزانة الوالى، أشفق عليهم، فطلب العفو عنهم، فاستجاب عباس وعفا عنهم، وردهم إلى مناصبهم، فجاءوا إلى بنها ليرفعوا واجب الشكر للوالى، ولكنهم قرروا الفتك به انتقاما لما أوقع بهم، وتآمروا عليه مع غلامين من خدمة السراوى يدعى أحدهما عمر وصفى، والآخر شاكر حسين، واتفق الجميع على قتله، حيث كان من عادة عباس عند نومه أن يقوم على حراسته غلامان من مماليكه، وفى هذه الليلة كان الغلامان المذكوران يتوليان حراسته، فجاء المتآمرون وهو نائم فقتلوه وهرب الغلامين

أما الرواية الثانية فهناك أقاويل أن الأميرة عمته كانت فى الأستانة وأرسلت مملوكين من أتباعها لقتله، واتفقت وإياهم على أن يعرضا أنفسهما فى سوق الرقيق بالقاهرة كى يشتريهما عباس ويدخلهما في خدمته، وكان المملوكان على جانب كبير من الجمال، مما يرغب وكيل الوالى فى شرائهما، فقد كانت الأوامر أن يختار الوكيل أشد الغلمان جمالا، فجاء الغلمان إلى القاهرة ونزلا سوق الرقيق ورآهما مندوب الوالي، فاشتراهم وأدخلهم سراي ببنها، فأعجب عباس بهما، وعهد إليهما بحراسته ليلا، فما أن استغرق فى النوم، حتى انقضا عليه وقتلاه، وهربا إلى القاهرة ثم منها إلى الأستانة، حيث تنتظرهم مكافأة سخية من نازلى هانم على تنفيذ المؤامرة، وبذلك انتهى حكم عباس حلمي الأول لمصر.