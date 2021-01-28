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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكمامة X3.. أقنعة الوجه الثلاثية تقي من كورونا بنسبة 90%

الخميس 28/يناير/2021 - 10:42 م
الكمامة X3
الكمامة X3
سارة الشلقاني
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قال خبراء الصحة العامة في الولايات المتحدة إن ارتداء أقنعة الوجه «الكمامة» ذو الثلاث طبقات يمكنها توفير حماية عالية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأوضح الخبراء الأمريكيون أنه من الصبح ارتداء ثلاث أقنعة للوجه في آنٍ واحد، لأنه سيتسبب في حدوث صعوبات في التنفس، بالإضافة إلى الطفح الجلدي، ومن ثم نصحوا بأن تكون كمامة واحد ولكن بثلاث طبقات.

وأوصى أخصائيو الأمراض المعدية لدى واشنطن بارتداء قناع واحد متعدد الطبقات، على أن يناسب شكل الأنف والفم، أو التعويض عن ذلك بارتداء أقنعة الوجه الطبية، بالإضافة إلى كمامة أخرى ذو طبقة واحدة من القماش، مشيرين إلى أن ذلك يوفر حماية كبيرة من الإصابة بعدوى كورونا.

وأضافوا أن الدراسات الحديثة أثبتت أن ارتداء أقنعة الوجه ثلاثية الطبقات يمكنها حجب 90% من القطرات التي يحتمل أن تكون معدية، ومن ثم تقلل من مخاطر الإصابة بكوفيد-19، والإبطاء من انتشاره.

وأكد أنتوني فوسي كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا، أن استخدام القناع المزدوج يوفر حماية فعالة للغاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، قائلا: "إذا كان لديك غطاء وجه بطبقة واحدة، وتضع طبقة أخرى عليه، فمن المنطقي أنه سيكون أكثر فعالية في حمايتك من الفيروس، وهي حماية مماثلة لتلك التي توفرها كمامات الـN95".

من جانبه، أشار ويليام شافنر أستاذ الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة «فاندربيلت» الأمريكية، إلى أن القناع المزدوج والثلاثية ليس مناسبا بالضرورة لأي شخص، وأن الكمامات عالية الجودة لها نفس فعالية ارتداء قناعين أو أكثر.

وتابع: "ليس هناك شك في أنه كلما كان القناع أكثر سمكًا يعتقد عمومًا أنه سيكون أكثر فاعلية في فرز الجزيئات الفيروسية، وبشكل أساسي فكلما زادت سماكته، زاد تأثيره على جزيئات التي يحجبها عن مرتديه".

وأصدرت جامعة فرجينيا للتكنولوجيا لدى الولايات المتحدة دراسة، منذ نحو شهرين، توصي باستخدام قناع ثلاثي الطبقات يتكون من طبقات خارجية من قماش مرن، وطبقة داخلية تتكون من مادة مصممة لتصفية الجسيمات الفيروسية، وأن يتم إحكامه على الوجه.

وقال ينس مار خبير في دراسة انتقال العدوى الفيروسية، إنه الكمامات الثلاثية يمكنها حجب 75% من الجسيمات الصغيرة وما لا يقل عن 90% من الجسيمات الأكبر حجمًا.

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