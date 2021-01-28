756 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الخميس، تسجيل 756 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 469 ألفا و139 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن إجمالي التحاليل التى أجريت منذ انتشار الفيروس في البلاد في الثاني من مارس الماضي، بلغ 4 ملايين و854 ألفا و579 تحليلا.وأضاف البيان بأنه تم تسجيل 17 وفاة جديدة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 8224 حالة وفاة، كما تم تسجيل 895 حالة شفاء إضافية؛ ليبلغ إجمالي التعافي 447 ألفا و76 حالة.