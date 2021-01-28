2028 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 62 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و508 حالات.وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 2028 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 204 آلاف و351 حالة.وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 1222 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 8 آلاف و994 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 430 حالة، إلى جانب 150 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.