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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تامر عاشور يحتفل بعيد ميلاد «أيام»: انتظروا ألبومي الجديد

الخميس 28/يناير/2021 - 10:01 م
تامر عاشور
تامر عاشور
محمد مجدي
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احتفل الفنان تامر عاشور بعيد ميلاده ابنته أيام وذلك عبر حسابه على موقع التدوينات المصغر (تويتر).

وكتب عاشور عبر حسابه بموقع التغريدات الشهير:"النهاردة عيد ميلاد قلبي وروحي ونور عيني بنتي "أيام" ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك أبدًا".

كانت سمر أبو شقة، زوجة تامر عاشور قد أكدت مؤخرًا اتفاقها مع عاشور على الانفصال فى هدوء دون مشاكل، خاصة لوجود ابنتهما "أيام" التى ستظل رابطًا بينهما طوال العمر، وكتبت عبر حسابها بموقع "انستجرام"، بعد إثارتها الجدل بتصريحاتها الأخيرة: "أنا وتامر هنفضل نحترم بعض لأن فى بينا عشرة وفى بينا بنتنا أيام اللى هتفضل رابط بينا طول العمر".

على صعيد آخر، ينتظر تامر عاشور طرح ألبومه الجديد الذي يتعاون خلاله مع عدد كبير من الشعراء جمال الخولى، وأحمد المالكى، وأحمد إبراهيم، وهشام صادق، إضافة إلى عدد من الموزعين والملحنين.

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