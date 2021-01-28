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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تؤكد استلام أربعة ملايين جرعة من لقاح كورونا في مارس

الخميس 28/يناير/2021 - 10:09 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
أ ش أ
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندية استلام أربعة ملايين جرعة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا المستجد بحلول نهاية مارس القادم.

يأتي ذلك بعد صباح فوضوي من الأسئلة، التي أثارتها بيانات التخطيط التي أرسلتها الحكومة الفيدرالية إلى المقاطعات، التي دقت ناقوس الخطر على الفور من الأرقام التي تظهر أنها يمكن أن تتلقى 3.5 مليون جرعة فقط بدلا من أربعة ملايين. لكن المسؤولين أصروا على أن هذه الأرقام ليست سوى "الحد الأدنى".

وصرح الجنرال داني فورتين، الذي يشرف على التخطيط اللوجستي لجهود توزيع اللقاحات الكندية، للصحفيين في أوتاوا اليوم الخميس: "تعتزم شركة فايزر بالتأكيد الوفاء بالتزاماتها التعاقدية".

وقال فورتين إن البيانات كانت للمقاطعات "للتخطيط ضدها" وكانت "خط أساس" يمكن للمقاطعات البناء عليه أثناء فرز لوجستيات التطعيم.

وأضاف "الأرقام دقيقة من حيث التخطيط، لكننا نعلم أن هذه الأرقام ستزداد لتلبية الهدف المتمثل في أربعة ملايين جرعة بحلول نهاية مارس".

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