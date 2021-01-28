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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تضيف الإمارات وبوروندي ورواندا إلى قائمة حظر السفر بسبب كورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 10:17 م
وزير النقل البريطاني،
وزير النقل البريطاني، جرانت شابس
أ ش أ
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أعلن وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، عن إضافة الإمارات العربية المتحدة وبوروندي ورواندا إلى قائمة حظر السفر التي يُمنع المسافرون إليها من دخول الأراضي البريطانية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضح شابس - في تغريدة على تويتر اليوم الخميس، نقلتها شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية - أن بريطانيا ستقوم بتمديد حظر السفر بإضافة الإمارات وبوروندي ورواندا إلى القائمة اعتبارًا من ظهر غد الجمعة.

وأضاف أن "هذا يعني أن الأشخاص الذين كانوا في هذه البلدان أو عبروا من خلالها سيرفض دخولُهم، باستثناء البريطانيين والأيرلنديين ورعايا الدول الثالثة الذين يتمتعون بحقوق إقامة والذين يتعين عليهم عزل أنفسهم لمدة 10 أيام في المنزل".

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