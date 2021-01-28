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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مؤسسة البحث العلمي الإماراتية تعلن انطلاق مرحلة تدريب المحكمين

الخميس 28/يناير/2021 - 10:08 م
مؤسسة البحث العلمي
مؤسسة البحث العلمي الإماراتية
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أعلنت مؤسسة البحث العلمي الإماراتية وفرعها الإقليمي بمصر وإفريقيا ومقره بالإسكندرية عن بدء فعاليات تدريب المُحكمين في منافسات المشروع الوطني للقراءة بمصر.

وأوضح بيان صدر عن المؤسسة، اليوم الخميس، أن تلك المرحلة تاتي استعدادًا للتصفيات على مستوى المدارس والمعاهد الأزهرية والإدارات التعليمية وسيعلن عن موعدها عقب استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

وأكد مدير المشاريع التربوية بمؤسسة البحث العلمي بالفرع الإقليمي هشام السنجري، أن التدريب استهدف ما يزيد على ألف متدرب من المحكمين والخبراء من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، ويستمر التدريب بشكل مكثف على مدار خمسة أيام عبر الإنترنت.

وأضافت رئيس قسم اللغة العربية والتربية الإسلامية بمؤسسة البحث العلمي "ليلى الزبدة"، أن التدريب يركز على صقل مهارات المُحكمين في وآليات والتقييم، وذلك وفقًا للمعايير المعتمدة من خبراء مؤسسة البحث العلمي.

يذكر أن المشروع الوطني للقراءة هو مشروع وطني إبداعي أطلقته مؤسسة البحث العلمي بدولة الإمارات وفرعها الإقليمي في مصر وإفريقيا ومقره الإسكندرية تعد مؤسسة رائدة، للخبرة في المجالات التعليمية والقرائية، وينفذ المشروع بالتنسيق بين وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والتضامن والشباب والرياضة.

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