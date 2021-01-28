رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 29 يناير 2021 الموافق 16 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بيرسا كوموتسى: الثقافى اليونانى العربى دوره قائم على تعريف الثقافتين

الخميس 28/يناير/2021 - 09:49 م
بيرسا كوموتسى
بيرسا كوموتسى
خالد حماد
طباعة
يستضيف غدًا المركز الثقافي اليوناني العربي الشاعرة المصرية إيمان مرسال في الملتقي الثاني للشعراء والذي يأتي تحت عنوان "من مكان آخر".

عن الملتقى تقول الكاتبة الروائية والمترجمة اليونانية "بيرسا كوموتسي" للدستور "من مكان آخر" هو عنوان الملتقى الثاني للشعراء اليونانيين والعرب المهاجرين، يقدمها المركز الثقافي اليوناني العربي عبر سلسلة من اللقاءت، ودورها لا يمكن اختزاله فقط في دور التعارف بين المبدعين، اللقاءات هدفها إثراء المشهد الثقافي للبلدان الناطقة بالعربية.

وتلفت كوموتسي إلى أن هذه اللقاءت محاولة لاعادة التواصل الثقافي والفكري بين العرب واليونان، وعن اختيار الشاعرة المصرية إيمان مرسال ممثلة لمصر تقول بيرسا جاء الاختيار بصفتها إمراة إلى جوار تجربتها الشعرية الكبيرة، وأشارت بيرسا كوموتسي أتمنى أن تتسع الدائرة ليكون هناك حضور لكبار الشعراء واليونانين خلال الفترة القادة عبر سلسلة اللقاءات.

ولفتت بيرسا كوموتوسي إلى أن المركز القافي واليونان والعربي مركز يعزز الحوار بين الأدب اليوناني المعاصر، والأدب العربي المعاصر.

وبيرسا كوموتسي كاتبة ومترجمة يونانية ولدت بمصر، ودرست الأدب الإنجليزي بكلية الآداب جامعة بنها، ترجمت ما يزيد عن الـ3 كتاب من بينها 19 عمل لنجيب محفوظ، إلى جوار الترجمة قدمت بيرسا كوموتسي العديد من الأعمال الروائية منها: رواية "الضفة الغربية من النيل" التي صدرت نسختها العربية، عن المركز القومى للترجمة، ونقل الرواية إلى العربية محمد حمدى إبراهيم.

موضوعات متعلقة

مقاطع جنسية شاذة.. تفاصيل صادمة فى تحرش «طبيب الدقى» بفنانين

مصادر قضائية: موقف خالد يوسف القانونى سليم.. ويمكنه العودة إلى مصر فى أى وقت

رئاسة تونس تكشف تفاصيل محاولة اغتيال قيس سعيد

غدًا.. سقوط أمطار على القاهرة ومدن القناة

الصور

image description

تصطحب طفلها للمباريات.. حكاية الحكم «سهام» في دوري المظاليم (صور)

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

اندلاع حريق هائل بمحيط محطة «مترو البحوث» بالدقي

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ليفربول يستعيد الانتصارات فى الدورى الإنجليزى بالفوز على توتنهام 3-1

مصرع 6 بعد تسرب نيتروجين سائل في مصنع دواجن بولاية جورجيا الأمريكية

رابط موقع المنصة الموحدة للكهرباء.. خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء

قفازات بيرني ساندرز تجمع 1.8 مليون دولار للمنظمات الخيرية

أيام زمان

الموت سبقه.. قصة دين لم يسدده فريد شوقي لـ نجيب الريحاني

عماد حمدي ونادية الجندي ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعدما أنتج لها أول أفلام البطولة

«مبحبش الاختلاط».. سر رفض محمد رشدي دخول الفنانين منزله

عباس حلمي الأول.. ثالث حكام أسرة محمد على أغتيل بقصره بسبب سوء معاملة المماليك

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

غدًا.. انطلاق الملتقى الثاني للشعراء اليونانيين والعرب

بيرسا كوموتسى: الثقافى اليونانى العربى دوره قائم على تعريف الثقافتين

«دهب الثقافة والفنون» مبادرة للنهوض بالمدينة بعد كورونا

«عواض»: قوافل ثقافية تجوب المحافظات لنشر المعرفة ورفع الوعى