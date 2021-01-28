بيرسا كوموتسى: الثقافى اليونانى العربى دوره قائم على تعريف الثقافتين

يستضيف غدًا المركز الثقافي اليوناني العربي الشاعرة المصرية إيمان مرسال في الملتقي الثاني للشعراء والذي يأتي تحت عنوان "من مكان آخر".عن الملتقى تقول الكاتبة الروائية والمترجمة اليونانية "بيرسا كوموتسي" للدستور "من مكان آخر" هو عنوان الملتقى الثاني للشعراء اليونانيين والعرب المهاجرين، يقدمها المركز الثقافي اليوناني العربي عبر سلسلة من اللقاءت، ودورها لا يمكن اختزاله فقط في دور التعارف بين المبدعين، اللقاءات هدفها إثراء المشهد الثقافي للبلدان الناطقة بالعربية.وتلفت كوموتسي إلى أن هذه اللقاءت محاولة لاعادة التواصل الثقافي والفكري بين العرب واليونان، وعن اختيار الشاعرة المصرية إيمان مرسال ممثلة لمصر تقول بيرسا جاء الاختيار بصفتها إمراة إلى جوار تجربتها الشعرية الكبيرة، وأشارت بيرسا كوموتسي أتمنى أن تتسع الدائرة ليكون هناك حضور لكبار الشعراء واليونانين خلال الفترة القادة عبر سلسلة اللقاءات.ولفتت بيرسا كوموتوسي إلى أن المركز القافي واليونان والعربي مركز يعزز الحوار بين الأدب اليوناني المعاصر، والأدب العربي المعاصر.وبيرسا كوموتسي كاتبة ومترجمة يونانية ولدت بمصر، ودرست الأدب الإنجليزي بكلية الآداب جامعة بنها، ترجمت ما يزيد عن الـ3 كتاب من بينها 19 عمل لنجيب محفوظ، إلى جوار الترجمة قدمت بيرسا كوموتسي العديد من الأعمال الروائية منها: رواية "الضفة الغربية من النيل" التي صدرت نسختها العربية، عن المركز القومى للترجمة، ونقل الرواية إلى العربية محمد حمدى إبراهيم.