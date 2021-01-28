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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس تاجر مخدرات هارب من أحكام بالسجن 12 سنة بحلوان

الخميس 28/يناير/2021 - 10:18 م
حبس تاجر
حبس تاجر
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أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس تاجر حشيش، هارب من 3 أحكام ومحكوم عليه بالسجن 12 سنة، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات، تمهيدا لترحيله لقضاء فترة العقوبة سالفة الذكر.

وردت معلومات للنقيب أحمد الدالي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها هروب المدعو "خالد ريحان عبد الحكيم"، 34 سنة، عاطل، ومقيم بالعزبة القبلية حلوان، من تنفيذ أحكام بالسجن 12 سنة في 3 قضايا أرقام 14794 لسنة 2020 جنايات مخدرات و4194 لسنة 2017 و4193 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة 15 مايو.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم، تمهيدا لترحيله لقضاء فترة العقوبة سالفة الذكر.

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