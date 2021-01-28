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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء السودان يؤكد دعم الدولة لقوات الشرطة

الخميس 28/يناير/2021 - 10:28 م
حمدوك
حمدوك
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أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، دعم الدولة لقوات الشرطة في كافة المجالات والاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر الشرطية لتمكينها من أداء مهامها خلال الانتقال الذي تشهده البلاد نحو الديموقراطية، وتعزيزا لدورها في حماية حريات وحقوق المواطنين.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء التقى مع كل من وزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفي إدريس، ومدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ.

وتلقى رئيس الوزراء، خلال اللقاء، تقريرا حول مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد وجهود وزارة الداخلية لحفظ الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

وعبر رئيس الوزراء عن تقديره للجهود الكبيرة لقوات الشرطة في حفظ الأمن وتأمين ممتلكات المواطنين ودورها في عملية الانتقال نحو الديمقراطية برغم شح الإمكانيات وتحديات الانتقال.

من جانبهما، تعهد كل من وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة، ببذل أقصى الجهود لحفظ الأمن في كافة ربوع السودان، وإنجاز كل متطلبات الانتقال الديمقراطي والإصلاح المؤسسي.

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