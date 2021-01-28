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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحداث مسلسل إسعاف يونس الحلقة 11

الخميس 28/يناير/2021 - 11:01 م
مسلسل إسعاف يونس
مسلسل إسعاف يونس
نعمات مدحت
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أحداث مسلسل إسعاف يونس الحلقة 11، حيث حقق المسلسل الكوميدي نجاحًا كبيرًا منذ عرضه الأول يوم 16 ديسمبر الماضي 2020، ويذاع عبر منصة WATCH iT، ومن إنتاج شركة سينرجي، حيث يذاع حلقة جديدة يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع. 

وتفاعل الجمهور مع أحداث المسلسل عبر السوشيال ميديا، وقام عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول مقاطع فيديو مصورة لأحداث المسلسل، وأثنى عدد كبير منهم على العمل، ويشار إلى أن هذه الفترة يتابع الجمهور العديد من الأعمال الدرامية، حيث يجلس شريحة كبيرة من المواطنين في المنازل بسبب جائحة كورونا المستجد الذي اجتاح العالم بداية من 2020، ولمواجهة هذه الأزمة يتواجد أعداد كبيرة داخل البيوت.

أحداث مسلسل إسعاف يونس الحلقة11

بدأت الحلقة بمشهد خناقة بين الفنان صلاح عبدالله الذي يقوم بدور مجدي، وزجته مع بنتهما، مع محمد أنور، ويحاول صلاح عبدالله أن يمسك أعصابه وهو يحمل السلاح، ويتكلم عن الشرف وأن بنته كسرت ظهره مع زميلها، ويطلبوا منه أن يقوم باجهاضها من الحمل، ويرفض ذلك.
ولكنه تحت تهديد السلاح يقوم باجهاضها بشكل كوميدي، وفي النهاية يتضح انها ليست حامل، وبعد الخناقة يتصالح الجميع، ويقوم مجدي بشكر محمد أنور، الذي يجسد شخصية الطبيب يونس ويعطيه مبلغ مالى.

ويأتي مشهد أخر، ويقوم أصدقاء يونس بسبه وقذفع، وأنه خسر الرهان بأن يكون أكبر دكتور في مصر، ويطلب منه المالك للعيادة بتجميع أجهزته، ويترك العيادة.

كما قال له ماجيك صديقه أنه فشل، ويبكي يونس بعد كلامه لعدم تحقيق حلمه بأن يكون دكتور كبير كما كان يتوقع، وأن كل شيئ راح منه، العيادة راحت منه، وخسر أصحابه، وخسر حبيبته فيري، وأنه يحبها، وأنه حزين لسقوطه من نظرها.

وفي مشهد أخر، بين يونس ولوجي الذي تجسد شخصيتها منة عرفة وتخبره بأنها ستسافر إلى فرصة عمل في ألمانيا ويوافق على سفرها. 

قصة مسلسل إسعاف يونس

تدور أحداث المسلسل حول الطبيب يونس الذي يجسد دوره الفنان الشاب محمد أنور، بطل مسرح مصر، حيث يستضيف كل يوم ضيف جديد مع مرض مختلف عن الأخر، بشكل درامي كوميدي، حيث أستضاف العديد من النجوم الكبار على مدار الحلقات السابقة، أبرزهم: الفنان أمير كرارة، وأحمد فهمي، ومحمد عبدالرحمن نجم مسرح مصر، ومصطفى خاطر، وعبير صبري، ونخبة أخرى من الفنانين. 
 

نجوم مسلسل إسعاف يونس

وبعد معرفة أحداث مسلسل إسعاف يونس الحلقة 11 ، يشارك في العمل الفني نخبة كبيرة من الفنانين، حيث يقوم بالتمثيل مع الفنان محمد أنور الذي يقوم بدور البطولة، الفنانة سارة سلامة، مصطفى عمر، إيمان السيد، محمد على رزق، والفنانة الشابة منة عرفة، المسلسل من إخراج معتز التوني، وكتابة أحمد محارب، وخليفة سمير.
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