أسعار العملات الأجنبية فى البنوك اليوم الجمعة 29-1-2021

أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك الجمعة 29-1-2021

سعر الدولار اليوم

سعر اليورو اليوم 29-1-2021 في البنوك

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سعر الدينار الكويتي

وشهدت أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 29-1-2021، ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصري خلال فترة التداولات الصباحية، وبلغ متوسط سعر الدولار اليوم للشراء 15.71 جنيه وللبيع 15.77 جنيه، أما سعر اليورو فسجل للشراء 18.88 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.نستعرض لكم في هذا التقرير سعر تداول العملات الأجنية بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.شهد الدولار الأمريكي اليوم الجمعة ارتفاعا نسبيا، حيث بلغ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه في البنك المركزي المصري، مستوى 15.669 جنيه للشراء و15.794 للبيع.وسجل سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك الأهلي عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، وبلغ سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه في بنك مصر 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية التعاملات لدى بنك الإسكندرية عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع، وعرض البنك التجاري الدولي، العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع، بينما بلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك أبوظبي التجاري مستوى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المتحد عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.وبلغ سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصري في بنك QNB الأهلي، حيث سجل سعر العملة الخضراء 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.سجلت اليورو الأوروبي داخل بنك مصر، ثاني أكبر مصرف حكومي 19.03 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر اليورو الأوروبي، 19.03 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، بنك المصرف العربي الدولي، وصل إلى 19 جنيهًا للشراء، وبلغ في البنك التجاري الدولي 19.20 جنيه للبيع، عند مستوى 19 جنيهًا للشراء، و19.20 جنيه للبيع.وشهد سعر الجنيه الإسترليني اليوم استقرار على كافة مستويات البنوك، حيث بلغ سعر تداول الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي سجل للشراء 21.68 جنيه وللبيع 21.45 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 21.69 جنيه وللبيع 21.51 جنيه، كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية للشراء 21.69 جنيه وللبيع 21.44 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري 21.39 جنيه للشراء، و21.68 جنيه للبيع.بلغ سعر الصرف للدينار الكويتي في البنوك اليوم 48 جنيهًا للشراء، و52 جنيهًا للبيع، وفي بنك المصرف المتحد عند مستوي 47 جنيهًا للشراء، و52 جنيهًا للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي حقق الدينار الكويتي مستوى 48.62 جنيهًا للشراء، و51.56 جنيهًا للبيع.أما في بنك مصر إيران للتنمية وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه عند مستوى 47.80 للشراء، و52.12 جنيه للبيع، وفي بنك HSBC وصل سعر الدينار إلى 48.19 جنيه للشراء، 51.81 جنيه للبيع.وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 52.19 جنيه وللبيع 48.95، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 52.05 جنيه وللبيع 51.74 جنيه.