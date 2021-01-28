واشنطن: العنف المسلح بطرابلس لا يتوافق مع تطلعات الليبيين للتغيير

‏‎أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الخميس، أن التموضع العسكري والعنف من قبل الجماعات المسلحة في العاصمة طرابلس لا يتوافق مع تطلعات التغيير.وذكرت السفارة الأمريكية في تصريحات عبر حسابها على موقع تويتر، أن هناك مسارا قابلا للتطبيق لإنهاء الصراع في ليبيا وللاستعداد للانتخابات هذا العام.يذكر أن العاصمة طرابلس تشهد منذ أمس اشتباكات بين جماعات مسلحة على خلفية الصراع بشأن مناطق النفوذ والسيطرة بين المسئولين وقادة الجماعات المسلحة.