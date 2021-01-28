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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: مساعدات غذائية وبطانين لبائع مناديل وأسرته

الخميس 28/يناير/2021 - 09:34 م
مساعدات غذائية وبطانين
مساعدات غذائية وبطانين لبائع مناديل وأسرته
أسوان_إسراء توفيق
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وجّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تعليماته لمدير عام التضامن الاجتماعي أحمد حمدي بإجراء البحث والدراسة الكاملة لحالة المواطن أنور مكرم (كفيف البصر ويبيع مناديل على كورنيش النيل) مع تقديم أوجه المساعدات العاجلة له ولأسرته.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية المشردين، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين ليس لهم مأوى.

أكد مدير تضامن أسوان أنه فور صدور تعليمات محافظ أسوان، فقد تم أجراء الدراسة والبحث الاجتماعي حيث تبين أن أنور مكرم متزوج ولديه ابن كفيف يبلغ عامين، واثنين من الإخوات كفيفات أيضًا (٢٦ سنة و١٧ سنة)، وهو يحصل على معاش تكافل وكرامة وكذلك شقيقته.

أشار إلى أنه تم تقديم مساعدات غذائية وبطاطين للأسرة، كما سيتم صرف مساعدات لهم لمدة 6 أشهر من مؤسسة التكافل وسيتم تجديدها، إضافة إلى أنه سيتم عمل الإجراءات اللازمة لصرف معاش لابنه الكفيف، فضلًا عن تقديم ملابس جديدة من جمعية الهلال الأحمر.

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