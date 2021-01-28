ضبط مختل عقليًا حطم عددًا من السيارات بطنطا

تمكنت الأجهزة بمديرية أمن الغربية، من ضبط مختل عقليا قام بمحاولة بإشعال وتحطيم في عدد من السيارات بمدينة طنطا.وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي بلاغا من شرطة النجدة يفيد اتصال عدد من المواطنين باستغاثتهم من قيام مختل عقليا بمحاولة تحطيم وإشعال النيران في عدد من السيارات بمنطقتي العجيزي والصاغة بدائرة أول طنطا، وإصابة سيدة بجرح في الرأس وأثناء تكراره لهذا الموضوع بدائرة ثان طنطا تمكن أهالي المنطقة من السيطرة عليه.على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم ضبطه اقتياده لقسم الشرطة تبين أنه يدعي "سمير. م. ا" في العقد الرابع من العمر، وتم مناقشته وحرر المحضر اللازم حيال تلك الواقعة لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.