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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مختل عقليًا حطم عددًا من السيارات بطنطا

الخميس 28/يناير/2021 - 10:21 م
ضبط مختل عقليا حطم
ضبط مختل عقليا حطم عددا من السيارات
شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تمكنت الأجهزة بمديرية أمن الغربية، من ضبط مختل عقليا قام بمحاولة بإشعال وتحطيم في عدد من السيارات بمدينة طنطا.

وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي بلاغا من شرطة النجدة يفيد اتصال عدد من المواطنين باستغاثتهم من قيام مختل عقليا بمحاولة تحطيم وإشعال النيران في عدد من السيارات بمنطقتي العجيزي والصاغة بدائرة أول طنطا، وإصابة سيدة بجرح في الرأس وأثناء تكراره لهذا الموضوع بدائرة ثان طنطا تمكن أهالي المنطقة من السيطرة عليه.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم ضبطه اقتياده لقسم الشرطة تبين أنه يدعي "سمير. م. ا" في العقد الرابع من العمر، وتم مناقشته وحرر المحضر اللازم حيال تلك الواقعة لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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