رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

تنطلق الأحد.. وزير الأوقاف يلتقي أعضاء القافلة الدعوية المتوجهة للسودان

الخميس 28/يناير/2021 - 10:39 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
طباعة
التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الخميس، أعضاء القافلة الدعوية المتوجهة إلى دولة السودان من الأئمة والواعظات، والتي تستمر لمدة 12 يومًا في الفترة من الأحد الـ 31 من يناير، حتى الـ 11 من فبراير المقبل.

وأكد وزير الأوقاف، أن القافلة ستركز على الجوانب الإيمانية والأخلاقية والقيم الإنسانية والإيمان بالتنوع، وبيان مشروعية الدولة الوطنية، وأهمية الولاء والانتماء لها، وضرورة الحفاظ على مؤسساتها الوطنية.

وتضم القافلة كلا من:


1. الشيخ الدكتور أشرف فهمي محمود موسى، مدير عام التدريب بالديوان العام.

2. الشيخ نور الدين محمد عبد الوارث قناوي، مدير عام المراكز الثقافية.

3. الشيخ الدكتور عيد علي خليفة حسن، مدير الدعوة بأوقاف القاهرة

4. الشيخ الدكتور عمرو محمد عبدالغفار الكمّار، المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية.
5. الشيخ الدكتور على الله شحاته محمود الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها)

6. الشيخ محمد رجب السيد عبد الدايم، إمام وخطيب بمسجد الصحابة بشرم الشيخ.

7. الواعظة وفاء عبد السلام إبراهيم، واعظة متميزة بالقاهرة

8. الواعظة دينا محمد حسن جدامي، واعظة متميزة بالقاهرة.
9. الواعظة المهندسة عبير أنور محمد خيري، واعظة متميزة بالقاهرة.

10. الواعظة المهندسة مرفت عزت محمد عثمان، واعظة متميزة بالقاهرة.
11. الواعظة الطبيبة جيهان يس يوسف محمد عبد الحافط.

موضوعات متعلقة

هيثم شاكر يعلن إصابته بفيروس كورونا

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

مصادر قضائية: موقف خالد يوسف القانونى سليم.. ويمكنه العودة إلى مصر فى أى وقت

الزمالك يحسم قرار احتراف مصطفى محمد ويحدد بديله

الصور

image description

تصطحب طفلها للمباريات.. حكاية الحكم «سهام» في دوري حلوان (صور)

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مصرع 6 بعد تسرب نيتروجين سائل في مصنع دواجن بولاية جورجيا الأمريكية

رابط موقع المنصة الموحدة للكهرباء.. خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء

قفازات بيرني ساندرز تجمع 1.8 مليون دولار للمنظمات الخيرية

لوحة لبوتيتشيلي تحقق 92.2 مليون دولار في مزاد

أيام زمان

الموت سبقه.. قصة دين لم يسدده فريد شوقي لـ نجيب الريحاني

عماد حمدي ونادية الجندي ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعدما أنتج لها أول أفلام البطولة

«مبحبش الاختلاط».. سر رفض محمد رشدي دخول الفنانين منزله

عباس حلمي الأول.. ثالث حكام أسرة محمد على أغتيل بقصره بسبب سوء معاملة المماليك

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

غدًا.. انطلاق الملتقى الثاني للشعراء اليونانيين والعرب

«دهب الثقافة والفنون» مبادرة للنهوض بالمدينة بعد كورونا

«عواض»: قوافل ثقافية تجوب المحافظات لنشر المعرفة ورفع الوعى

اليوم.. إيمان مرسال في حوار أونلاين على صفحة المعهد الفرنسي