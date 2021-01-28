بعد مشروع الفيروز.. الاستزراع السمكي يحقق الاكتفاء الذاتي

يعد مشروع الفيروز أكبر مشروع للاستزراع السمكي بالشرق الأوسط وهو المشروع الذي يتم حاليًا على أرض بورسعيد، ويمثل خطوة مهمة نحو الاكتفاء الذاتي من الأسماك، حيث إنه يهدف إلى تنمية الثروة السمكية في مصر بما يضمن توفير الأسماك لمحدودي الدخل بأسعار مناسبة، وذلك لما سيتيحه من خفض لأسعار الأسماك بشكل كبير.ويعتبر المشروع شرق بورسعيد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، وهو يضيف إنجاز جديد لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.ويرى شباب بورسعيد المشروع خطوة مهمة لتأمين مستقبلهم وتوفير مزيد من الوظائف لهم، إضافة إلى إسهامه في زيادة الدخل القومى من خلال عمليات التصدير في الوقت الذي كانت فيه شرق بورسعيد مهملة منذ سنوات، لتصبح بمثل هذه المشاريع مصدر جذب استثمارى على مستوى العالم.المشروع عبارة عن تربية الأسماك تحت ظروف وشروط معينة بشكل يتيح لها النمو والتكاثر ثم حصادها بعد فتره زمنية بطريقة علمية ومنظمه تحقق أقصى عائد وبأقل التكاليف من الوحدة المساحية وتحافظ على استدامة واستمرارية الإنتاج موسم بعد آخر.. لكن متى اتجهت الدولة للاستزراع السمكي؟واتجهت الدولة للاستزراع السمكي بعد وصول العجز بين حجم إنتاج مصر من الأسماك وحجم الاستهلاك لنحو 300 ألف طن لجأت الدولة المصرية لتحقيق استراتيجية تنمية الثورة السمكية من خلال التوسع في مشروعات "الاستزراع السمكي" عن طريق إنشاء مزارع كبرى ليعتبر خطوة جادة في طريق سد الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلى.وتوجهت مصر لاستغلال ما تملكه من البحيرات العملاقة التي تصل إلى أكثر من 10 بحيرات؛ فبدأت في تنفيذ مشروعات الاستزراع السمكي من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، إذ تتبنى استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة لعام 2030، والعمل على مضاعفة الإنتاج ليصل إلى نحو مليوني طن وبالتالي زيادة متوسط استهلاك الفرد من 13 كجم إلى 18.5 كجم عام.أما عن استراتيجية تنمية الثروة السمكية في مصر، فتستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك خلال العشر سنوات القادمة، والوصول بالإنتاجية إلى مليوني طن، بنهاية 2022، وأيضًا، تحقيق التوازن بين إنتاج اللحوم البيضاء والحمراء لتكون الأسماك هي البديل لها كبروتين حيواني رخيص الثمن مقارنة بالأنواع الأخرى.وتطبق من خلال المزارع السمكية المعايير البيئية مع نظام صارم لمراقبة الجودة لإنتاج منتج سمكي صحي آمن نظيف ومطابق لكافة المعايير البيئية بهدف الوصول إلى تنمية سمكية متكاملة ومتوازنة، والحرص على حسن استغلال كافة الموارد والامكانيات المتوافرة لتعظيم الاستفادة منها.ويصل إجمالي إنتاج الأسماك من المصادر المختلفة في مصر إلى ما يزيد عن 1.8 مليون طن، ويساهم الاستزراع السمكي بنسبة 80% منها، ويساهم إنتاج المصايد الطبيعية، بنسبة 20% من إجمالي الإنتاج في مصر.كان أول مشروع للاستزراع السمكي بمحور قناة السويس عقب افتتاح القناة الجديدة وعلى مدار السنوات المتتالية واصلت في تنفيذ سلسلة مشاريعها القومية بمناطق ومحافظات مختلفة بالجمهورية.ومن بين أبرز البحيرات بركة غليون بكفر الشيخ، والمشروع القومي للاستزراع السمكي بمنطقة قناة السويس، والمزرعة النموذجية بقرية الرزيقات بأرمنت الأقصر، وبحيرة عرب العليقات بالخانكة بالقليوبية ومزارع سمكية بدمياط وغيرها الكثير.