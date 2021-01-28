جوتيرش: تحولات السياسة الخارجية الأمريكية في عهد بايدن مهم للغاية
الخميس 28/يناير/2021 - 09:15 م
محمد عمرطباعة
أكد أنطونيو جوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، أن تحولات السياسة الخارجية الأمريكية في عهد إدارة الرئيس جو بايدن مهمة للغاية وإيجابية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة له مساء اليوم، إن فيروس كورونا إذا استمر بالانتشار على مستوى العالم فالأرجح أنه سيتحور إلى مزيد من الطفرات الجديدة.
وشدد جوتيرش على أنه من غير المقبول منح شركات التكنولوجيا العملاقة هذا القدر الضخم من القوة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة له مساء اليوم، إن فيروس كورونا إذا استمر بالانتشار على مستوى العالم فالأرجح أنه سيتحور إلى مزيد من الطفرات الجديدة.
وشدد جوتيرش على أنه من غير المقبول منح شركات التكنولوجيا العملاقة هذا القدر الضخم من القوة.