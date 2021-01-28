جوتيرش: تحولات السياسة الخارجية الأمريكية في عهد بايدن مهم للغاية

‏أكد أنطونيو جوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، أن تحولات السياسة الخارجية الأمريكية في عهد إدارة الرئيس جو بايدن مهمة للغاية وإيجابية.‏وقال الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة له مساء اليوم، إن فيروس كورونا إذا استمر بالانتشار على مستوى العالم فالأرجح أنه سيتحور إلى مزيد من الطفرات الجديدة.وشدد ‏جوتيرش على أنه من غير المقبول منح شركات التكنولوجيا العملاقة هذا القدر الضخم من القوة.