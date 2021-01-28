«رجال الأعمال»: الحكومة حريصة على عدم توقف الإنتاج في ظل كورونا

قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحكومة حريصة على عدم توقف الإنتاج أو التقليل منه خلال جائحة كورونا، وبالفعل عملت شركات المقاولات على عدم التوقف لاستكمال المشروعات القومية.وتوقع الزيات خلال تصريح خاص لـ"الدستور" أن التمويل القادم سيكون لشركات المقاولات الخاصة العاملة في المشروعات القومية، مشيدًا بدور البنك المركزي المصري على تعامله مع أزمة كورونا بمنتهى الاحترافية.كما توقع أن أهم قطاعين ستركز عليهما الحكومة خلال الفترة المقبلة هما الصناعة، والمقاولات، لافتًا إلى أن قطاع السياحة الداخلية شهد نموا ملحوظا خلال النصف الآخر من عام 2020، بينما شهدت السياحة الخارجية تباطؤ بسبب الظروف العالمية في ظل كورونا.