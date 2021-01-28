مصرع 6 بعد تسرب نيتروجين سائل في مصنع دواجن بولاية جورجيا الأمريكية

ذكرت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الخميس، أن ستة لقوا مصرعهم ونُقل عدد آخر للمستشفى بعد تسرب نيتروجين سائل في مصنع للدواجن بشمال شرق ولاية جورجيا الأمريكية.وقالت الوكالة نقلا عن متحدث باسم النظام الصحي بشمال شرق جورجيا إن خمسة توفوا في مصنع جينزفيل قبل أن يتسنى نقلهم للمستشفى، في حين توفي واحد في غرفة الطوارئ.