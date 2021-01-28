رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. انطلاق الملتقى الثاني للشعراء اليونانيين والعرب

الخميس 28/يناير/2021 - 10:36 م
انطلاق الملتقى الثاني
انطلاق الملتقى الثاني للشعراء اليونانين والعرب
خالد حماد
طباعة
يستضيف مركز الثقافة والأدب اليوناني سلسلة اللقاءات بين المبدعين اليونانيين تحت عنوان الملتقى الثاني للشعراء "من مكان آخر"، وذلك في السابعة من مساء غدٍ الجمعة.

يشارك في الملتقى شعراء "المهجر" من اليونانين والعرب عبر قراءة قصائدهم باللغتين اليونانية والعربية والحوار في محاولة لاقتفاء آثار تجاربهم وبصمتها على كتاباتهم وأشعارهم وأسلوبهم والأفكار والمشاعر التي تدور بين ثناياته منها وكذلك هويتهم المزدوجة، لاسيما الخصائص المشتركة الموجودة بين الثقافتين.

الفعالية ستكون باللغتين اليونانية والعربية وستتوفر ترجمة فورية لكلمات الشعراء وترجمة لقصائدهم من بيرسا كوموتسي (اليونان) وخالد رؤوف مصر، ويشارك في اللقاء من اليونان يورغوس فايس، شاعر وسفير وستاثيس غورغوريس، شاعر وأستاذ الأدب المقارن بجامعة كولومبيا، ومن الشعراء العرب إيمان مرسال من مصر، ونجوى درويش من فلسطين.
غدًا.. انطلاق الملتقى الثاني للشعراء اليونانيين والعرب
غدًا.. انطلاق الملتقى الثاني للشعراء اليونانيين والعرب

موضوعات متعلقة

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

رئاسة تونس تكشف تفاصيل محاولة اغتيال قيس سعيد

لوزنها الزائد.. طفلة تشنق نفسها فى الجيزة

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات

الصور

image description

تصطحب طفلها للمباريات.. حكاية الحكم «سهام» في دوري حلوان (صور)

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مصرع 6 بعد تسرب نيتروجين سائل في مصنع دواجن بولاية جورجيا الأمريكية

رابط موقع المنصة الموحدة للكهرباء.. خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء

قفازات بيرني ساندرز تجمع 1.8 مليون دولار للمنظمات الخيرية

لوحة لبوتيتشيلي تحقق 92.2 مليون دولار في مزاد

أيام زمان

الموت سبقه.. قصة دين لم يسدده فريد شوقي لـ نجيب الريحاني

عماد حمدي ونادية الجندي ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعدما أنتج لها أول أفلام البطولة

«مبحبش الاختلاط».. سر رفض محمد رشدي دخول الفنانين منزله

عباس حلمي الأول.. ثالث حكام أسرة محمد على أغتيل بقصره بسبب سوء معاملة المماليك

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

غدًا.. انطلاق الملتقى الثاني للشعراء اليونانيين والعرب

«دهب الثقافة والفنون» مبادرة للنهوض بالمدينة بعد كورونا

«عواض»: قوافل ثقافية تجوب المحافظات لنشر المعرفة ورفع الوعى

اليوم.. إيمان مرسال في حوار أونلاين على صفحة المعهد الفرنسي