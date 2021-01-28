غدًا.. انطلاق الملتقى الثاني للشعراء اليونانيين والعرب

يستضيف مركز الثقافة والأدب اليوناني سلسلة اللقاءات بين المبدعين اليونانيين تحت عنوان الملتقى الثاني للشعراء "من مكان آخر"، وذلك في السابعة من مساء غدٍ الجمعة.يشارك في الملتقى شعراء "المهجر" من اليونانين والعرب عبر قراءة قصائدهم باللغتين اليونانية والعربية والحوار في محاولة لاقتفاء آثار تجاربهم وبصمتها على كتاباتهم وأشعارهم وأسلوبهم والأفكار والمشاعر التي تدور بين ثناياته منها وكذلك هويتهم المزدوجة، لاسيما الخصائص المشتركة الموجودة بين الثقافتين.الفعالية ستكون باللغتين اليونانية والعربية وستتوفر ترجمة فورية لكلمات الشعراء وترجمة لقصائدهم من بيرسا كوموتسي (اليونان) وخالد رؤوف مصر، ويشارك في اللقاء من اليونان يورغوس فايس، شاعر وسفير وستاثيس غورغوريس، شاعر وأستاذ الأدب المقارن بجامعة كولومبيا، ومن الشعراء العرب إيمان مرسال من مصر، ونجوى درويش من فلسطين.