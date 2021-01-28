مصر تخفّض وارداتها البترولية للثلث خلال 2020-2021
الخميس 28/يناير/2021 - 08:54 م
أميرة ممدوحطباعة
أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر خفّضت وارداتها البترولية فى حدود الثلث مع الأشهر الأولى من العام المالي الحالي 2020-2021، إذ سجلت واردات الوقود تراجعًا إلى 2.2 مليار دولار خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي، مقابل 3.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق بانخفاض بلغت نسبته 31% خلال عام.
وأوضح تقرير الإحصاء أن واردات المنتجات البترولية قادت فاتورة واردات مصر من الوقود إلى التراجع بشكل كبير، بعدما هبطت دون النصف مسجله 998.1 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من 2020 -2021 مقابل 2.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق.
بينما ارتفعت واردات بترول خام إلى حدود 1.1 مليار دولار خلال أول 4 أشهر من 2020-2021، مقابل 938.4 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، كما ارتفعت واردات فحم بأنواعه من 14.5 مليون دولار ل 35.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.
وأوضح تقرير الإحصاء أن واردات المنتجات البترولية قادت فاتورة واردات مصر من الوقود إلى التراجع بشكل كبير، بعدما هبطت دون النصف مسجله 998.1 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من 2020 -2021 مقابل 2.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق.
بينما ارتفعت واردات بترول خام إلى حدود 1.1 مليار دولار خلال أول 4 أشهر من 2020-2021، مقابل 938.4 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، كما ارتفعت واردات فحم بأنواعه من 14.5 مليون دولار ل 35.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.