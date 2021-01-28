مصر تخفّض وارداتها البترولية للثلث خلال 2020-2021

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر خفّضت وارداتها البترولية فى حدود الثلث مع الأشهر الأولى من العام المالي الحالي 2020-2021، إذ سجلت واردات الوقود تراجعًا إلى 2.2 مليار دولار خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي، مقابل 3.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق بانخفاض بلغت نسبته 31% خلال عام.وأوضح تقرير الإحصاء أن واردات المنتجات البترولية قادت فاتورة واردات مصر من الوقود إلى التراجع بشكل كبير، بعدما هبطت دون النصف مسجله 998.1 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من 2020 -2021 مقابل 2.1 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق.بينما ارتفعت واردات بترول خام إلى حدود 1.1 مليار دولار خلال أول 4 أشهر من 2020-2021، مقابل 938.4 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، كما ارتفعت واردات فحم بأنواعه من 14.5 مليون دولار ل 35.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.