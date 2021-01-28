«صحة سوهاج» تعقد الاجتماع الدوري للجنة الطبية المركزية (صور)

عقدت اللجنة الطبية المركزية بمديرية صحة سوهاج اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتورة رجاء حسين، وحضور الدكتور علاء غفير، مقرر اللجنة والدكتورة إيزيس وهيب، مدير عام الصيدلة بالمديرية ومديري الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية؛ لمناقشة آخر مستجدات الشأن الصحي بالمحافظة وما تم تحقيقه في توصيات الاجتماع السابق.وقالت الدكتورة رجاء حسين إن جميع مرضي فيروس كورونا يحظون برعاية كاملة داخل المستشفيات ويخضعون للعلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة وكذلك توفير العلاج لحالات العزل المنزلي ويتم متابعتهم والتواصل معهم من قبل الفريق الطبي المخصص لمتابعة مرضى العزل المنزلي يوميًا وأكثر من مرة لتقيم حالتهم.من جانبها، أكدت الدكتورة إيزيس وهيب ناشد مدير عام الصيدلة، توافر الأدوية بمستشفيات المحافظة التابعة لمديرية الصحة، خاصة الأدوية الخاصة بمرضي فيروس كورونا المستجد.أضافت الدكتورة سومة محمد مدير التموين الدوائي بتوافر المستلزمات الطبية ومستلزمات وقاية الأطقم الطبية بالمستشفيات.في سياق متصل، أرسلت الدكتورة وكيل وزارة الصحة رسالة طمأنة للمواطنين باستقرار الوضع الوبائي بالمحافظة وأن الفرق الطبية تقدم ملحمة بطولية ستظل وسام علي صدر كل من يعمل في الحقل الطبي في تلك الفترة.أضافت أننا جميعًا نعمل من أجل الوطن والمواطن ونحظى بتأيد القيادة السياسية، وقدمت الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لحرصها الدائم علي تذليل العقبات أمام الفرق الطبية، مع تقديرها للأطقم الطبية لمجهوداتهم المبذولة وتضحياتهم التي لا تنتهي.