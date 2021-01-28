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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انخفاض كبير فى عدد سكان روسيا خلال 2020 وسط تفشى كورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 08:57 م
روسيا
روسيا
وكالات
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تراجع عدد سكان روسيا بأكثر من 510 آلاف شخص خلال عام واحد، وهو أكبر انخفاض منذ منتصف العقد الأول من القرن الحالي، حسب بيانات رسمية صدرت الخميس.

وأشارت هيئة الإحصاءات الروسية روسستات، في بيان، إلى أن التقديرات الأولية لعدد سكان روسيا بلغت 146،238،185 نسمة في الأول من يناير 2021.

في الأول من يناير 2020، قُدّر عدد السكان بـ146،748،643 نسمة حسب نفس المصدر. وبالتالي يكون البلد قد فقد أكثر من 510 آلاف نسمة خلال عام واحد.

ويعد هذا الانخفاض الأكبر منذ خمسة عشر عاما، فبين عامي 2005 و2006، انخفض عدد سكان روسيا من 143،8 مليون إلى 143،2 مليون نسمة.

وسجلت روسيا، على غرار بلدان أخرى، زيادة في عدد الوفيات بسبب تفشي وباء كوفيد- 19، حيث سجلت حتى الآن 71651 حالة وفاة يعود السبب الرئيسي لها، بعد تشريح الجثة، إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للحصيلة الرسمية اليومية.

في نهاية ديسمبر، أقرت الحكومة بوفاة ثلاثة أضعاف الحصيلة الرسمية، بناءً على توصيف أشمل للضحايا.

كما تعاني روسيا من تراجع سكاني شبه مستمر منذ سقوط الاتحاد السوفيتي في عام 1991.

ويعود ذلك بشكل خاص إلى انخفاض معدل الولادات ومتوسط العمر لنحو 72 عامًا ونظام الرعاية الصحية غير المتكافئ وموجات الهجرة.

وفي المقابل، استفادت البلاد من ارتفاع في عدد السكان تجاوز 2،5 مليون شخص بعد ضم شبه جزيرة القرم في أوكرانيا في عام 2014.

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