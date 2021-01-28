إجراء 8 جراحات مخ وأعصاب كبرى بمستشفى بنى سويف التخصصي

أعلن الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، اليوم الخميس، أنه تم إجراء 8 عمليات كبري لجراحات المخ والأعصاب خلال 5 أيام، بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وبإشراف الدكتور مها إبراهيم رئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة، في إطار تطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى بني سويف التخصصي.وأوضح عمر في تصريحات صحفية، أن فريق أطباء جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى برئاسة الدكتور وائل نظيم أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة بني سويف واستشاري جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى قاموا بإجراء 8 عمليات جراحة مخ وأعصاب تنوعت بين أورام المخ وتفريغ النزيف بالمخ.