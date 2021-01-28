رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إجراء 8 جراحات مخ وأعصاب كبرى بمستشفى بنى سويف التخصصي

الخميس 28/يناير/2021 - 09:10 م
مستشفى بنى سويف التخصصي
مستشفى بنى سويف التخصصي
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
أعلن الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، اليوم الخميس، أنه تم إجراء 8 عمليات كبري لجراحات المخ والأعصاب خلال 5 أيام، بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وبإشراف الدكتور مها إبراهيم رئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة، في إطار تطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى بني سويف التخصصي.

وأوضح عمر في تصريحات صحفية، أن فريق أطباء جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى برئاسة الدكتور وائل نظيم أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة بني سويف واستشاري جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى قاموا بإجراء 8 عمليات جراحة مخ وأعصاب تنوعت بين أورام المخ وتفريغ النزيف بالمخ.



موضوعات متعلقة

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

«الصحة»: نجحنا فى خفض ذروة الموجة الثانية للوباء

غدًا.. سقوط أمطار على القاهرة ومدن القناة

الصور

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مصرع 6 بعد تسرب نيتروجين سائل في مصنع دواجن بولاية جورجيا الأمريكية

رابط موقع المنصة الموحدة للكهرباء.. خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء

قفازات بيرني ساندرز تجمع 1.8 مليون دولار للمنظمات الخيرية

لوحة لبوتيتشيلي تحقق 92.2 مليون دولار في مزاد

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

«دهب الثقافة والفنون» مبادرة للنهوض بالمدينة بعد كورونا

«عواض»: قوافل ثقافية تجوب المحافظات لنشر المعرفة ورفع الوعى

اليوم.. إيمان مرسال في حوار أونلاين على صفحة المعهد الفرنسي

شريف صالح: ربما في المستقبل يعود الورق إلى الواجهة