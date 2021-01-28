نقل مدير أمن أسوان لعزل المستشفى التخصصي بعد إصابته بكورونا

كشف مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية بأسوان، تفاصيل إصابة اللواء عصام أحمد عثمان فهمى، مدير أمن أسوان بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الأمر بدأ بارتفاع في درجة حرارة الجسم على مدار 3 أيام متواصلة، وبالأمس تخطت الـ 39.5 درجة.وأضاف، أن ارتفاع درجة حرارة الجسم صاحبه آلام وتكسير بالجسم، وبعد إجراء المسحة الطبية له تم التأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تم نقله إلى مستشفى أسوان التخصصي «العزل الصحي».وكشف أن المقدم رامي محمد طلعت، 37 سنة، مدير مكتب مدير أمن أسوان، لم تظهر عليه أي أعراض، إلا أنه تم سحب عينة للتأكد من إصابته بالفيروس نظرًا لأنه مخالط مباشر، لافتًا إلى أن حالته الصحية مستقرة.وقد أعلن اليوم إصابة اللواء عصام أحمد عثمان فهمى، مدير أمن أسوان، اليوم، ومدير مكتبه المقدم رامي محمد طلعت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".