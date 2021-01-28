وكيل «صحة بالمنوفية» يتفقد نقطة تطعيم لقاح كورونا بالباجور

تفقد الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، يرافقه الدكتور محمد العسكري، مدير عام الوقائي بالمديرية وأعضاء المكتب الفني، مستشفى الباجور العام حيث قام بالإشراف على عمل حملة التطعيم للفرق الطبية والتأكد من قياس العلامات الحيوية لهم قبل التطعيم.وأثنى "جوده" على عمل الفريق الطبي بالمستشفى وقدم الشكر لجميع العاملين من الأطقم الطبية، وفي نفس السياق تم تفقد مركز تقديم الخدمة والتي سيتم تجهيزها لتطعيم المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بلقاح فيروس كورونا المستجد بمستشفى حميات منوف حيث تم تفقد المكان بالكامل بوجود الشركة المنفذة وتم إجراء واقتراح بعض التعديلات التي من شأنها توفير الاشتراطات الصحية ومطابقتها لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي بها والتأكد من توافر أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الأولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم.